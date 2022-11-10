Названа стоимость самого дешевого жилья на популярном курорте США

Стоимость самой дешевой квартиры в Майами составила 15,4 миллиона рублей

Цена самой дешевой квартиры в штате Флорида в США, доступной для покупки, составила 15,4 миллиона рублей, что примерно соответствует 250,9 тысячи долларов по актуальному курсу валют. О стоимости жилья на популярном курорте США «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Florida.Realestate.

За указанный бюджет удастся приобрести лофт в Майами площадью 70 квадратных метров, расположенный в многоквартирном доме 2004 года постройки. В нем обустроены две спальни и гостиная, совмещенная с кухней. Пляж находится в шаговой доступности от дома.

Вторым в списке самых дешевых объектов недвижимости во Флориде эксперты назвали лофт в центре Майами площадью 95 «квадратов» с двумя спальнями, гостиной и террасой, выходящей на две стороны. Его удастся приобрести за 17,2 миллиона рублей, или приблизительно 280,2 тысячи долларов по актуальному курсу валют.

Замкнул тройку лофт площадью 80 «квадратов», расположенный на 21-м этаже комплекса, построенного в 2006 году, со спальней, гостиной и двумя террасами с видом на Атлантический океан. Его стоимость оценили в 19,1 миллиона рублей, что примерно соответствует 311,2 тысячи долларов.

Цену наиболее бюджетного отдельно стоящего дома во Флориде установили на уровне в 22,3 миллиона рублей, или приблизительно 363,3 тысячи долларов по актуальному курсу валют. Он расположен на небольшом участке, а площадь постройки составляет 210 квадратных метров. В доме есть пять отдельных комнат и три спальни.

В октябре аналитики портала Florida.Realestate пришли к выводу, что москвичи потеряли интерес к жилью во Флориде. По данным экспертов, спрос на недвижимость в популярном курортном штате в сентябре 2022 года снизился на 6,97 процента по сравнению с августом.