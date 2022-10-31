Москвичи потеряли интерес к жилью в популярном курортном штате США

Florida.Realestate: спрос москвичей на покупку жилья в американской Флориде снизился на 6%

В сентябре 2022 года москвичи потеряли интерес к покупке жилья в американском штате Флорида — спрос на недвижимость снизился на 6,97 процента по сравнению с августом. К такому выводу пришли аналитики портала Florida.Realestate. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты отметили, что количество запросов от жителей Москвы и области снижается два месяца подряд. Кроме того, по итогам сентября 2022 года спрос на жилье в этом штате США оказался на 8,68 процента ниже, чем в аналогичный месяц в 2021-м.

В целом за девять месяцев интерес москвичей к приобретению недвижимости во Флориде снизился на 19,25 процента относительно показателей аналогичного периода годом ранее. По данным экспертов Florida.Realestate, в 2022-м пик спроса у жителей столичной агломерации на недвижимости во Флориде пришелся на январь — далее интерес имел четко выраженный отрицательный тренд. Так, снижение числа покупательских запросов фиксировалось в пяти из девяти прошедших месяцев.

Ранее аналитики портала выяснили, что россияне в принципе расхотели покупать недвижимость во Флориде — в сентябре 2022 года спрос снизился на 23,61 процента относительно августа. Несмотря на ощутимое падение спроса, показатель не стал рекордным для нынешнего года. Сильнее всего в 2022-м интерес россиян к недвижимости во Флориде обвалился в марте — на 54,5 процента.