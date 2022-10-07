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Россияне потеряли интерес к покупке жилья в популярном курортном штате

В сентябре 2022 года спрос россиян на покупку жилья во Флориде упал на 23,61 процента

Фото: Joe Raedle / Getty Images

В сентябре 2022 года спрос со стороны россиян на приобретение недвижимости в США в штате Флорида снизился на 23,61 процента относительно августа того же года. О том, что граждане России потеряли интерес к покупке жилья в популярном курортном штате, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Florida.Realestate.

Несмотря на ощутимое падение спроса, показатель не стал рекордным для нынешнего года. Сильнее всего в 2022-м интерес россиян к недвижимости во Флориде обвалился в марте — на 54,5 процента.

Кроме того, параметр за сентябрь текущего года оказался на 21,5 процента ниже, чем показатель девятого месяца предыдущего года. По сравнению с сентябрем 2020-го в 2022 году отрицательная динамика составила 12,66 процента. В период с января по сентябрь 2022-го интерес граждан России к жилью во Флориде был на 11,1 слабее, чем в аналогичный период 2021-го.

В сентябре эксперты портала Florida.Realestate пришли к выводу, что россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья во Флориде. Согласно их данным, в восьмом месяце 2022-го их спрос на недвижимость в штате увеличился на 5,03 процента относительно седьмого месяца того же года.

Полина Кислицына
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