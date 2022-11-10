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19:23, 10 ноября 2022Россия

Российский бизнесмен годами избивал и морил голодом собственного ребенка

Бизнесмен из Ростовской области шесть лет избивал и морил голодом собственного сына

Фото: Сергей Лантюхов / Globallookpress.com

Бизнесмен из Ростовской области годами издевался над собственным сыном: на протяжении шести лет он избивал ребенка и морил его голодом. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

По версии следствия с 2016 по 2022 год 33-летний житель Таганрога регулярно наносил ребенку увечья, лишал мальчика пищи и нарушал его режим дня. Сейчас ребенку 12 лет, половину из которых он подвергался насилию. По данным «КП-Ростов-на-Дону», у его отца был бизнес по продаже фруктов и овощей.

Россиянин воспитывал сына без матери, заявление в полицию написала его родственница. Мальчика изъяли из семьи, а мужчину заключили под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Нижегородской области несколько лет жестоко издевался над приемной дочерью и отрезал ей палец. Девочку поместили в социально-реабилитационный центр.

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Варвара Родикова
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