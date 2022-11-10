Netflix опубликовал трейлер «Пиноккио»

Netflix опубликовал трейлер анимационного фильма «Пиноккио» Гильермо дель Торо

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер американской анимационной кинокартины «Пиноккио». Видео доступно на YouTube.

Премьера фильма, снятого режиссером Гильермо дель Торо при участии Марка Густафсона, состоится 9 декабря.

Сценарий написан Гильермо дель Торо, Мэттью Роббинсом и Патриком Макхейлом. Главные роли озвучивают Юэн Макгрегор, Дэвид Брэдли, Грегори Манн, Финн Вулфхард, Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон.

Ранее был опубликован первый трейлер фильма «Кит» с американским актером Бренданом Фрейзером в роли 272-килограммового персонажа. В фильме режиссера Даррена Аронофски Фрейзер играет учителя английского языка Чарли.