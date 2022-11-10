Россияне выбрали для отдыха на Новый год одно неожиданное зарубежное направление

OneTwoTrip: в качестве места для проведения Нового года 20 процентов россиян выбрали Иран

Россияне выбрали для отдыха на новогодние праздники одно неожиданное зарубежное направление — с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года наибольшее число пользователей сервиса для путешественников OneTwoTrip планирует отправиться в Иран. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование онлайн-платформы.

Аналитики раскрыли, что в качестве места для встречи Нового года 20 процентов отечественных туристов выбрали Иран. Еще одной популярной страной названа Турция, куда в конце года хотят поехать 18,6 процента соотечественников. На третьей строчке разместилась Белоруссия, где провести время собираются 9,8 процента россиян.

В топ-10 также вошли ОАЭ (страной интересовались 5,6 процента пользователей сервиса), Великобритания (5,5 процента), Армения (4,7 процента), Казахстан (4,1 процента), Таиланд (3,6 процента), Узбекистан (2,4 процента) и Египет (2,3 процента).

Среди наиболее востребованных внутренних направлений на зимние каникулы значатся Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Адлер, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург и Архыз.

Ранее российским туристам предложили новогодние пакетные туры в Израиль на прямых рейсах из Москвы, Сочи, Минеральных Вод и Екатеринбурга. С 1 ноября авиакомпания El Al увеличила количество рейсов из Москвы в Тель-Авив практически в два раза. Перелет в обе стороны в декабре обойдется туристам от 84 тысячи рублей.

