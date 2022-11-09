Россиянам раскрыли способы попасть на Новый год в Израиль

АТОР: россиянам стали доступны новогодние туры в Израиль на прямых рейсах из Сочи и Минвод

Российским туристам предложили новогодние пакетные туры в Израиль на прямых рейсах из Москвы, Сочи, Минеральных Вод и Екатеринбурга. Способы попасть в страну на Новый год раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, с 1 ноября израильская авиакомпания El Al увеличила количество рейсов из Москвы в Тель-Авив практически в два раза. Перелет в обе стороны в декабре обойдется туристам от 84 тысяч рублей. Начиная с 27 ноября, рейсы в Тель-Авив Red Wings станут доступны жителям Екатеринбурга. За билеты туда-обратно в первой половине декабря россиянам придется заплатить от 57 тысяч рублей.

С 18 ноября к двум еженедельным рейсам Azimut из Минвод в Тель-Авив прибавятся два дополнительных. Цены за билеты стартуют от 25 тысяч рублей в обе стороны на пассажира. В конце ноября перевозчик увеличит и количество рейсов в Тель-Авив из Сочи. Самолеты компании будут летать в Израиль четыре раза в неделю. Приобрести билеты пассажиры смогут примерно за 22 тысячи рублей в обе стороны на пассажира.

Кроме того, россияне могут попасть в Израиль на Новый год — туры в эти даты предлагает туроператор ICS Travel Group. Так, стоимость недельной путевки с вылетом из Москвы 28 ноября и размещением в трехзвездочном отеле на завтраках стартует от 115 тысяч рублей на двоих. Тур в Иерусалим в конце декабря с проживанием в трехзвездочном отеле (завтрак включен) будет стоить от 148 тысяч рублей на двоих.

Ранее в октябре сообщалось, что список стран, куда российские туристы могут добраться прямыми и стыковочными рейсами осенью, увеличился до 45. В их числе Израиль, ОАЭ, Садовская Аравия, Иран, Таиланд, Южная Корея, Япония, Вьетнам, Шри-Ланка и Индонезия.