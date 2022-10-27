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18:25, 27 октября 2022Путешествия

Названы доступные для отдыха россиян осенью страны

«Интерфакс»: российские туристы в осеннем сезоне смогут отправиться в 45 стран

Фото: Johan Nilsson / XinHua / Globallookpress.com

Список стран, куда российские туристы могут добраться прямыми и стыковочными рейсами, увеличился до 45. Доступные для отдыха россиян осенью государства назвал «Интерфакс».

Отмечается, что перечень государств, в которые могут отправиться путешественники из России, увеличился за счет отмены несколькими странами практически всех въездных ограничений, связанных с COVID-19.

Таким образом, в осеннем сезоне туристы смогут отправиться в Афганистан, Иран, Ирак, Бахрейн, Катар, Марокко, Иорданию, Тунис, ОАЭ, Садовскую Аравию, Египет, Турцию, Эфиопию, ЮАР, Таиланд, Индию, Южную Корею, Японию, Лаос, Вьетнам, Шри-Ланку, Доминикану, Индонезию, Сингапур, Мексику, Израиль, Сербию, Индию, Монголию, в большинство стран постсоветского пространства, а также на Кубу, Мальдивы, Кипр, Сейшелы, Маврикий.

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По данным агентства, наиболее ожидаемым для российских путешественников и туроператоров стало постепенное открытие государств Юго-Восточной Азии. В некоторые из них, в частности в Лаос и Таиланд, в октябре-ноябре будут возобновлены прямые перелеты.

Ранее в октябре власти Катара решили снять все въездные ограничения по COVID-19 для иностранных туристов, в том числе россиян, с 1 ноября. По данным Министерства здравоохранения популярной ближневосточной страны, воспользоваться послаблениями удастся пока только болельщикам чемпионата мира по футболу. Им больше не придется сдавать ПЦР или антиген-тесты перед поездкой.

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Фариза Бацазова
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