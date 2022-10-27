Популярная ближневосточная страна решила снять въездные ограничения для россиян

Al Jazeera: Катар решил снять все ограничения по COVID-19 для болельщиков ЧМ-2022

Власти Катара решили снять все въездные ограничения по COVID-19 для иностранных туристов, в том числе россиян, с 1 ноября. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным Министерства здравоохранения популярной ближневосточной страны, воспользоваться послаблениями удастся пока только болельщикам Чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2022 — им больше не придется сдавать ПЦР или антиген-тесты перед поездкой.

Помимо этого, прибывающим в Катар иностранцам не потребуется регистрация в приложении Ehteraz Health, необходимом для посещения публичных мест. Теперь его нужно использовать лишь для похода в больницы и другие медучреждения.

Между тем в местном Минздраве отмечают, что в период проведения ЧМ-2022, с 1 ноября по 23 декабря, туристы вправе приехать в Катар только после оформления Hаyya card — аналога паспорта болельщика FanId.

Сделать такой документ путешественники смогут при наличии билетов на матчи Чемпионата. Это значит, что на время проведения знакового спортивного мероприятия Катар закроется для остальных туристов. При этом уже после 23 декабря страна начнет принимать иностранцев, приезжающих с целью туризма.

Ранее в октябре Испания отменила все въездные ограничения по COVID-19 для иностранных туристов. Теперь по прибытии в страну от них больше не будет требоваться предоставление ПЦР-теста и сертификата о прохождении вакцинации.

