Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:12, 27 октября 2022Путешествия

Популярная ближневосточная страна решила снять въездные ограничения для россиян

Al Jazeera: Катар решил снять все ограничения по COVID-19 для болельщиков ЧМ-2022

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Власти Катара решили снять все въездные ограничения по COVID-19 для иностранных туристов, в том числе россиян, с 1 ноября. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным Министерства здравоохранения популярной ближневосточной страны, воспользоваться послаблениями удастся пока только болельщикам Чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2022 — им больше не придется сдавать ПЦР или антиген-тесты перед поездкой.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

Помимо этого, прибывающим в Катар иностранцам не потребуется регистрация в приложении Ehteraz Health, необходимом для посещения публичных мест. Теперь его нужно использовать лишь для похода в больницы и другие медучреждения.

Между тем в местном Минздраве отмечают, что в период проведения ЧМ-2022, с 1 ноября по 23 декабря, туристы вправе приехать в Катар только после оформления Hаyya card — аналога паспорта болельщика FanId.

Сделать такой документ путешественники смогут при наличии билетов на матчи Чемпионата. Это значит, что на время проведения знакового спортивного мероприятия Катар закроется для остальных туристов. При этом уже после 23 декабря страна начнет принимать иностранцев, приезжающих с целью туризма.

Ранее в октябре Испания отменила все въездные ограничения по COVID-19 для иностранных туристов. Теперь по прибытии в страну от них больше не будет требоваться предоставление ПЦР-теста и сертификата о прохождении вакцинации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Европейская страна призвала к прямым переговорам США и России по Украине
Причины пересмотра потолка цен на российскую нефть объяснили
В Китае оценили новую стратегию безопасности США
В СПЧ осудили новые облавы на резервистов в российских регионах
В Кишиневе протестующие выстроились в «коридор позора» для власти
Продюсер рассказал о «большом желании» Витаса после конфликта в баре
В ДНР заявили об уничтожении плацдарма ВСУ на краснолиманском направлении
В России захотели убрать «псевдоорганические» продукты с полок магазинов
Назван главный покупатель российских товаров в Европе
В ДНР рассказали о потере ВСУ до 50 бойцов и военной техники
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.