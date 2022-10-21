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09:48, 21 октября 2022Путешествия

Испания отменила ограничения на въезд для туристов

Испания отменила требование о предоставлении ПЦР-тестов на COVID-19 для туристов

Фото: Jorge Fernández Salas / Unsplash

Испания отменила все въездные ограничения по COVID-19 для иностранных туристов 21 октября, теперь по прибытии в страну от них больше не будет требоваться предоставление ПЦР-теста и сертификата о прохождении вакцинации. Об этом сообщает портал The Local Spain.

Власти европейской страны подчеркнули, что, учитывая «эпидемиологическую ситуацию в Испании и в мире и с целью содействия нормализации международных перемещений», ограничения, которые действовали свыше двух лет, больше не требуются.

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По данным издания, Испания оставалась единственной страной Европейского союза, в которой еще действовало требование о предоставление ПЦР-тестов для въезда путешественников из государств, не входящих в ЕС.

Ранее в октябре в Роспотребнадзоре решили отменить сдачу ПЦР-теста на COVID-19 для прибывающих из-за рубежа непривитых россиян. В ведомстве отметили, что изменения будут внесены в постановление главного санитарного врача России от 18 марта 2020 года.

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Фариза Бацазова
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