В России отменят сдачу ПЦР-теста для прибывающих из-за рубежа

Роспотребнадзор с 21 октября отменит сдачу ПЦР-теста для прибывающих из-за границы россиян

В Роспотребнадзоре решили отменить сдачу ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию для непривитых россиян, прибывающих из-за границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление, подписанное главой ведомства Анной Поповой.

Как говорится в документе, изменения будут внесены в постановление главного санитарного врача России от 18 марта 2020 года. Ранее, согласно этому постановлению, все приезжающие из-за рубежа россияне, не прошедшие вакцинацию в течение последних 12 месяцев, были обязаны сдать анализы на наличие COVID-19.

В новом постановлении также говорится о том, что иностранным гражданам будет необходимо заполнить только анкету по прибытии в Россию. Кроме того, документ упраздняет обязанность работодателей информировать сотрудников, выезжающих из страны, о необходимости сдавать ПЦР-тест и соблюдать режим изоляции до получения результатов.

Тем не менее Роспотребнадзор планирует применять практику выборочного тестирования не только в аэропортах, но и на всех пунктах пропуска через границу России.