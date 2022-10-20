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19:39, 20 октября 2022Путешествия

В России отменят сдачу ПЦР-теста для прибывающих из-за рубежа

Роспотребнадзор с 21 октября отменит сдачу ПЦР-теста для прибывающих из-за границы россиян

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Роспотребнадзоре решили отменить сдачу ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию для непривитых россиян, прибывающих из-за границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление, подписанное главой ведомства Анной Поповой.

Как говорится в документе, изменения будут внесены в постановление главного санитарного врача России от 18 марта 2020 года. Ранее, согласно этому постановлению, все приезжающие из-за рубежа россияне, не прошедшие вакцинацию в течение последних 12 месяцев, были обязаны сдать анализы на наличие COVID-19.

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В новом постановлении также говорится о том, что иностранным гражданам будет необходимо заполнить только анкету по прибытии в Россию. Кроме того, документ упраздняет обязанность работодателей информировать сотрудников, выезжающих из страны, о необходимости сдавать ПЦР-тест и соблюдать режим изоляции до получения результатов.

Тем не менее Роспотребнадзор планирует применять практику выборочного тестирования не только в аэропортах, но и на всех пунктах пропуска через границу России.

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Марк Успенский
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