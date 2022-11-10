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04:38, 10 ноября 2022Бывший СССР

Подполье Николаева раскрыло адреса укрытий СБУ от российских ударов

Подполье Николаева раскрыло адреса, где сотрудники СБУ скрываются от российских ударов

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Пророссийское подполье Николаева раскрыло несколько не известных ранее адресов, где укрываются сотрудники местного управления Службы безопасности Украины (СБУ), чтобы не попасть под российские ракетные удары. Об этом рассказал РИА Новости один из активистов подполья, обозначив при этом впервые свою личность.

По его словам, на улице Адмиральская, дом 18 прячутся сотрудники, которые занимаются прослушкой и вскрытием телефонов. На Пушкинской, 1А находится подразделение СБУ по наружному наблюдению, его сотрудники «бродят по улицам, следят за людьми, бродят по квартирам, вынюхивают, кто чем занимается».

Кроме того, на улице Корабелов, 2А находится гараж, «если туда попадет ракета, то будет, конечно, проблематично без машин похищать людей», заявил собеседник агентства.

Ранее ФСБ показала видео с самым высокопоставленным украинским шпионом, разоблаченным в России. На кадрах судья зачитывает приговор полковнику нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины Дмитрию Штыбликову, осужденному за госизмену на 19,5 года колонии строгого режима. Также показан момент его задержания сотрудниками ФСБ.

Оружие России
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Марина Совина
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