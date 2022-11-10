Россиянка 30 лет жила с прошитым нитками органом

Mash Gor: жительница Дагестана 30 лет жила с мочевым пузырем, прошитым нитками

Жительница Дагестана тридцать лет жила с прошитым нитками органом — из-за врачебной ошибки на ее мочевом пузыре образовался камень. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Россиянка обратилась в Республиканскую клиническую больницу № 2 в Махачкале с острой болью и жалобой на частые и болезненные мочеиспускания. Медики провели диагностику и нашли в мочевом пузыре пациентки камень. После этого женщину направили в хирургию, где врачи обнаружили на органе шов.

«Пациентка 30 лет назад оперирована по поводу гинекологической проблемы. По всей видимости, был прошит мочевой пузырь. И на нем образовался конкремент», — рассказал заведующий отделением урологии Сиражудин Саидов. Он объяснил, что врачи продробили камни, а затем рассекли лазером нитки и вытащили их из пузыря.

По утверждению женщины, все эти годы она испытывала дискомфорт, а с болью справлялась с помощью таблеток. К врачам россиянка обратилась только тогда, когда боль стала невыносимой. Сейчас женщина находится дома и чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле пациент больницы умер из-за халатности хирургов. Врачи забыли в его организме один из хирургических инструментов.