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14:05, 10 ноября 2022Экономика

Российские крематории оценили угрозу закрытия из-за санкций

РБК: представители российских крематориев оценили угрозу закрытия из-за санкций

Фото: Rolf Vennenbernd / Globallookpress.com

Западные санкции, ограничивающие поставки товаров в Россию, привели к временному закрытию крематория в Воронеже — предприятие объясняло приостановку работы дефицитом комплектующих для чешской кремационной печи. Об этом сообщает РБК.

При этом представители других крематориев страны заявили, что производство большинства запчастей уже давно налажено в России, а с угрозой закрытия предприятие столкнулось вследствие недостатка опыта руководства. Директор новосибирского крематория Борис Якушин оценил, что воронежский крематорий сможет возобновить работу в течение нескольких недель.

Он добавил, что на его предприятии есть аналогичные печи из Чехии, однако проблем с производителем не наблюдается. К тому же в настоящее время запчасти не поставляются напрямую из Европы — часть идет через питерскую компанию «Реново-Сервис».

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О том, что печи чешского производства уже научились ремонтировать в России, рассказала администрация крематория в Ростове-на-Дону, а также директор «Реново-Сервис» Александр Тенешев. «Основные детали для ремонта производятся на сегодняшний день на территории Российской Федерации. Какие-то сложные элементы системы управления вполне реально поставляются в Россию нашей компанией», — указал он. Тенешев посоветовал руководителям предприятий придерживаться графика ремонта и не задерживаться с проведением профилактических работ.

Ранее стало известно о проблемах с печами и зарубежным оборудованием у российских производителей копченой рыбы. Технологические возможности отечественных производителей не совсем отвечают запросам переработчиков, рассказал гендиректор ООО «Агрос» (производитель оборудования для пищевой промышленности) Андрей Климов. К настоящему моменту около 80 процентов иностранных поставщиков, на которых ориентировались местные компании, покинули рынок, а 20 процентов могут сделать это из-за нарастающих сложностей.

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Мария Грушко
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