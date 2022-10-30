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12:38, 30 октября 2022Экономика

Российские компании предупредили о нехватке печей для рыбы

РБК: российские компании предупредили о скорой нехватке печей для копчения рыбы

Фото: Unsplash

Производители копченой рыбы в России через несколько лет могут столкнуться с нехваткой оборудования. Западные санкций остановили поставки необходимых термокамер, а их полноценных аналогов в России нет, сообщает РБК.

Ситуация обсуждалась на совместном заседании рабочей подгруппы по машинам и оборудованию для рыбоперерабатывающей промышленности при Минпромторге и комитета «Опоры России» по рыбохозяйственному комплексу.

В России выпуском оборудования для горячего и холодного копчения занимаются пять-семь компаний, однако, как указал гендиректор ООО «Агрос» (производитель оборудования для пищевой промышленности) Андрей Климов, их технологические возможности «не совсем отвечают запросам переработчиков». Последние 20 лет они ориентировались на импортную продукцию. Доля отечественных камер для копчения на рынке составляет не более 30 процентов.

Термокамеры поставляли в основном Германия, Чехия, Польша. К настоящему моменту около 80 процентов поставщиков покинули рынок, а 20 процентов могут сделать это из-за нарастающих сложностей. Средний возраст оборудования для копчения составляет 10 лет, а срок их годности — 15 лет. Со временем технические возможности камер снижаются, производительность падает, и через пять лет на рынке точно будет наблюдаться дефицит мощностей.

По данным Климова, рыбу холодного копчения в России выпускают 3,2 тысячи предприятий. Чтобы поддержать парк их оборудования требуется выпускать до 400 единиц техники, а сейчас выпускается около 100. Для снятия угрозы дефицита выпуск в стране надо нарастить минимум в четыре раза.

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Бизнесмен добавил, что те же проблемы в целом наблюдаются во всех отраслях пищевой промышленности, без серьезных вложений со стороны государства проблемы не решить. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев подтвердил это мнение, но отметил, что в рыбной отрасли ситуация самая сложная.

Председатель Рыбного союза Александр Панин подчеркнул, что в России производились в основном элементарные вещи, а все высокотехнологичное оборудование шло из-за рубежа. От зарубежных аналогов российское производство отстает на 20 лет, и в очень короткие сроки следует преодолеть отставание, пока на фабриках не начались сбои.

Ранее Центробанк предупредил, что усиление санкций со стороны западных стран, введенных из-за отправки российских войск на территорию Украины, может привести к большему, чем ожидается в базовом сценарии, ослаблению российской экономики в ближайшие годы.

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Платон Щукин
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