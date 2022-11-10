Россиянину дали шесть лет колонии строгого режима за изнасилование подростка

Псковичу дали шесть лет колонии за изнасилование подростка с особенностями здоровья

В Псковской области суд вынес приговор местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал несовершеннолетнего подростка с особенностями здоровья. Об этом в четверг, 10 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Следствие и суд установили, что в мае 2021 года мужчина силой посадил в свою машину несовершеннолетнюю девушку с ОВЗ, отъехал в безлюдное место и совершил преступление против ее половой неприкосновенности. Злоумышленника приговорили к пяти годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительными видами наказания и ограничениями свободы.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы задержали 26-летнего мужчину за изнасилование знакомой в квартире.