Москвича задержали за изнасилование знакомой в квартире

На западе Москвы задержали 26-летнего мужчину за изнасилование знакомой в квартире

На западе Москвы задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании знакомой. Об этом в понедельник, 7 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, вечером 29 октября фигурант находился с потерпевшей в квартире на Осенней улице. Там он напал на жертву и надругался над ней.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Следствие будет ходатайствовать перед Кунцевским районным судом о помещении россиянина в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Тульской области 17-летний подросток из Молдавии изнасиловал 15-летнюю москвичку в бане. Мать несовершеннолетней написала заявление в полицию и потребовала, чтобы иностранца осудили.