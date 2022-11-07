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12:06, 7 ноября 2022Силовые структуры

17-летний иностранец изнасиловал 15-летнюю москвичку в бане

В Тульской области 17-летний подросток из Молдавии изнасиловал 15-летнюю москвичку в бане

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В Тульской области 17-летний подросток из Молдавии изнасиловал 15-летнюю москвичку. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, юноша пригласил школьницу в баню, которая располагается в коттеджном поселке под Тулой. Там он надругался над потерпевшей.

Мать несовершеннолетней написала заявление в полицию и потребовала, чтобы иностранца осудили. Сейчас проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее стало известно, что в Петербурге охранника и контролера задержали за совращение 13-летней школьницы у нее дома.

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Екатерина Власова
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