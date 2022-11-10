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07:45, 10 ноября 2022Экономика

Одной категории россиян предложили индексировать пенсии

Депутаты ЛДПР предположили индексировать пенсии работников социально ориентированных НКО

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также группа сенаторов в четверг, 10 ноября, внесут на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается индексировать пенсию одной категории россиян. Речь идет о работниках социально ориентированных некоммерческих организациях (НКО). Об этом сообщил депутат Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

По действующему законодательству пенсионеры, работающие в социально ориентированных НКО, относятся к застрахованным лицам, на которых не распространяется индексация пенсий. По словам Нилова, ветеранские организации пожаловались, что «многие пенсионеры за довольно скромную плату трудятся в НКО, занятых общественно полезными услугами, а пенсия, как и у других работающих пенсионеров, несправедливо не индексируется».

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Авторы законопроекта предлагают внести поправки в закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и вывести эту категорию пенсионеров из числа застрахованных лиц для индексации их пенсионных выплат на общих основаниях. При этом право на ежегодный перерасчет страховой пенсии у таких лиц утрачивается.

Ранее доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что россиянам следует соблюдать несколько условий для получения пенсии. Она напомнила, что для выплаты пенсии по старости нужно набрать необходимые годы трудового стажа и число пенсионных баллов. Если их не хватает, то россияне имеют право «доработать» до нужных показателей или через пять лет получить социальную пенсию. Также пенсионные баллы и стаж возможно приобрести.

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Марина Совина
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