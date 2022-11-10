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10:02, 10 ноября 2022Россия

В российском городе в ДТП попал школьный автобус с первоклассниками

В Красноярском крае школьный автобус с первоклассниками столкнулся с легковым авто

Фото: 24.мвд.рф / Newslab.ru

В Красноярском крае школьный автобус с первоклассниками столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передает ТАСС.

По данным министерства, авария произошла в районе поселка Кошурниково Курагинского района российского региона. В салоне автобуса находились 12 первоклассников и сопровождающий.

Школьный автобус следовал из Артемовска в поселок Кошурниково. Предварительно, никто не пострадал. О причинах ДТП пока неизвестно. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в Алтайском крае автобус, перевозивший 33 ребенка и одного взрослого, опрокинулся на трассе в Солонешенском районе. Четыре ребенка получили травмы. Транспортное средство в результате ДТП перевернулось и упало в кювет.

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Анастасия Шейкина
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