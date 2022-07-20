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Появились кадры с места ДТП со школьным автобусом на российской трассе

Появились кадры из Алтайского края, где перевернулся перевозивший детей школьный автобус

Фото: Telegra-канал «РЕН ТВ|Новости»

Появились кадры с места ДТП со школьным автобусом в Алтайском крае. Фото публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Фото: Telegra-канал «РЕН ТВ|Новости»

На снимках видно, что транспортное средство перевернулось и упало в кювет.

Об инциденте стало известно ранее 20 июля. Автобус, перевозивший 33 ребенка и одного взрослого, опрокинулся на российской трассе в Солонешенском районе. Приехавшие на место спасатели эвакуировали детей.

По предварительным данным, четыре школьника получили травмы. Также пострадал водитель автобуса.

Обстоятельства случившегося пока выясняются.

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Евгения Куликова
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