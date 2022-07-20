Стало известно о пострадавших детях в ДТП с автобусом на российской трассе

Четыре ребенка пострадали при опрокидывании автобуса на трассе в Алтайском крае

Четыре ребенка пострадали при опрокидывании автобуса на трассе в Алтайском крае. Об этом стало известно представителям региональной прокуратуры, передает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Несовершеннолетним россиянам, попавшим в ДТП, потребовалась помощь медиков. Кроме того, пострадал водитель автобуса.

Опрокидывание автобуса, перевозившего 33 ребенка, произошло днем в среду, 20 июля в Солонешенском районе Алтайского края. На месте происшествия работали экстренные службы, они проводили эвакуацию несовершеннолетних из транспортного средства.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Казани при столкновении автобуса и троллейбуса пострадали шесть человек, в том числе четырехлетний ребенок. По одной из версий, ДТП произошло из-за того, что одному водителю стало плохо за рулем.