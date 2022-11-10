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09:15, 10 ноября 2022Россия

Стало известно о планах Минобороны сократить срок службы иностранцев в армии

«Ведомости»: Минобороны предложило сократить срок службы иностранцев в российской армии

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В России захотели сократить срок заключения контракта на прохождение военной службы для иностранцев. С предложением ввести изменения в Положение о порядке прохождения военной службы выступило Минобороны, пишут «Ведомости».

Согласно документу, сократить срок службы иностранцев в российской армии предлагается до года. Если изменения одобрят, они вступят в силу с марта 2023 года.

Предусматривается, что срок контракта может быть сокращен для должностей, для которых предусмотрены воинские звания солдат, матросов, сержантов и старшин.

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В России для того, чтобы иностранец попал на военную службу по контракту, он должен владеть русским языком, соответствовать медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специальностям. Кандидаты проверяются в пунктах отбора на службу и в военных комиссариатах. Впоследствии проводятся мероприятия по профессиональному и психологическому отбору иностранцев.

В настоящее время минимальный срок контракта для иностранных граждан составляет пять лет. Для россиян первый контракт о прохождении военной службы заключается на два или три года по выбору гражданина. На сайте Минобороны говорится, что, согласно ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», на службу по контракту «может быть принят иностранный гражданин, признанный годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями».

«Поскольку проект предлагает только сокращение срока первого контракта – с пяти лет до одного года, то никаких существенных изменений, в том числе последствий его досрочного расторжения, не предвидится», — считает руководитель практики уголовного и административного права Amulex.ru Любовь Шебанова.

Адвокат Александр Малахов, в свою очередь, напомнил, что отличия для иностранных граждан при заключении контракта состоят в том, что они могут заключить договор лишь один раз, по истечении срока они увольняются со службы.

Этот закон делается под специалистов из ближних к России стран — в частности, это могут быть сирийские специалисты по борьбе с беспилотниками, специалисты из КНДР по ракетному вооружению, а также профессионалы высокого уровня из Китая и Ирана

политолог Александр Немцев

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России иностранцев, которые заключили контракты на военную службу не менее чем на год и принимали участие в боевых действиях не менее шести месяцев. Аналогичная возможность, согласно документу, предоставляется принимавшим участие в боях менее полугода, но получившим увечья, из-за которых им пришлось уволиться со службы.

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Анастасия Шейкина
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