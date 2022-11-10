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11:47, 10 ноября 2022Россия

Бойцовские собаки россиянки покалечили ее годовалого племянника

Под Калининградом бойцовские собаки покалечили годовалого племянника своей хозяйки

Фото: Telegram-канал Amber Mash

В Калининградской области бойцовские собаки покалечили племянника своей владелицы. Стаффордширские терьеры покусали годовалого ребенка, когда хозяйка уехала на работу, сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Сестра россиянки гостила у нее дома в Гурьевске вместе со своими детьми. Утром 7 ноября хозяйка животных уехала в Калининград, где она работает косметологом. Спустя какое-то время одна из собак набросилась на младенца, позже к ней подключился второй пес. С многочисленными укусами и открытым переломом ноги ребенка увезли в детскую областную больницу.

По утверждению владелицы собак, родственники сами выпустили питомцев из комнаты, а ребенок спровоцировал животное тем, что бил и тыкал ему в глаза. Она уточнила, что пес болеет простатитом и его лечат антибиотиками. При этом обе собаки периодически участвуют в соревнованиях.

Ребенок проходит лечение, а женщину допрашивает полиция.

Ранее в Сочи домашние бойцовские собаки загрызли четырехлетнюю девочку. Медики констатировали смерть ребенка от полученных травм.

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Варвара Родикова
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