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02:20, 10 ноября 2022Мир

В Польше раскритиковали Германию из-за России

TVP: польский депутат Плажиньский раскритиковал бизнес Германии за ведение дел в России

Фото: Corinna Kern / Reuters

Депутат от правящей партии Польши «Право и справедливость» Кацпер Плажиньский раскритиковал немецкий бизнес за ведение деятельности в России. Об этом сообщает TVP Info.

Как заявил польский парламентарий, немецкие предприниматели «просто-напросто хотят делать бизнес с Россией, зарабатывать на этом», поэтому нельзя рассчитывать на то, что власти Германии «дисциплинируют» местный бизнес.

По мнению Плажиньского, Германия хочет продолжать делать это независимо от того, «сколько придется за это заплатить Украине и всей Европе», а «порядочные страны», такие как Польша, должны найти способ противостоять этому.

Польский депутат пожаловался, что Берлин «поступает плохо, потом иногда извиняется за это, но не хочет брать на себя реальную ответственность за свои действия».

Ранее Министерство иностранных дел Польши подготовило список требований к ФРГ за ущерб от Второй мировой войны. Варшава требует от Берлина возмещения материальных и нематериальных убытков в размере 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых (примерно 1,3 триллиона долларов), компенсации жертвам немецкой агрессии членам их семей, возвращения похищенных культурных ценностей.

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Марина Совина
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