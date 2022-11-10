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19:51, 10 ноября 2022Россия

Еще один полк из мобилизованных россиян отправили в зону СВО

Минобороны сообщило об отправке полка мобилизованных жителей Ленобласти в зону СВО

Еще один полк из мобилизованных резервистов отправили в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале — оно показало кадры с мобилизованными на строевом смотре.

Как уточнили в оборонном ведомстве, к отправке был подготовлен полк из жителей Ленинградской области. Минобороны сообщило, что перед отправкой они прошли курс усиленной подготовки и получили все необходимое обмундирование.

«Военнослужащие получили практику не только в освоенных ранее военных специальностях, но и приобрели новые навыки: ведение разведки и корректирование огня артиллерии с использованием беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в ведомстве.

Солдаты уже убыли к новому место боевого слаживания в зоне СВО — туда их отправили поездом.

Ранее Министерство обороны показало кадры боевой работы подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты на южно-донецком направлении.

Валерий Розенберг
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