Минобороны России показало видео атаки морской пехоты
Министерство обороны России показало кадры боевой работы подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты на южно-донецком направлении. Видео опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.
По данным ведомства, в ходе операции подразделениям удалось приступить к взятию под контроль населенного пункта Павловка в Донецкой народной республике (ДНР). У штурмового отряда морпехов получилось прорвать глубоко эшелонированный укрепрайон обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В Минобороны подчеркнули, что морпехи могут одновременно атаковать по нескольким сходящимся направлениям при поддержке ракетных войск и артиллерии и армейской авиации.
Ранее Минобороны сообщило, что российские войска отразили две попытки наступления ВСУ на южно-донецком направлении. Помимо Павловки, украинские войска попытались провести наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка в ДНР.