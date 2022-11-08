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13:30, 8 ноября 2022Россия

Минобороны заявило об отражении наступления ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны РФ сообщило об отражении попыток наступления ВСУ на южно-донецком направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска отразили две попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Об этом во вторник, 8 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«На южно-донецком направлении противник, стремясь замедлить наступление российских войск, предпринял две безуспешные попытки контратаковать», — говорится в сообщении министерства.

В оборонном ведомстве уточнили, что попытки наступления были в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Павловка Донецкой народной республики (ДНР).

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Российские войска огневым поражением остановили контрнаступление и рассеяли подразделения противника. В результате оказалось уничтожено около 90 солдат ВСУ, пять боевых бронированных машин, один бронетранспортер МТ-ЛБ и два пикапа.

Ранее Минобороны России заявило, что морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота начали наступление на ВСУ и иностранных наемников, находящихся на угледарском направлении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).

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Никита Абрамов
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