Минобороны заявило об отражении наступления ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны РФ сообщило об отражении попыток наступления ВСУ на южно-донецком направлении

Российские войска отразили две попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Об этом во вторник, 8 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«На южно-донецком направлении противник, стремясь замедлить наступление российских войск, предпринял две безуспешные попытки контратаковать», — говорится в сообщении министерства.

В оборонном ведомстве уточнили, что попытки наступления были в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Павловка Донецкой народной республики (ДНР).

Российские войска огневым поражением остановили контрнаступление и рассеяли подразделения противника. В результате оказалось уничтожено около 90 солдат ВСУ, пять боевых бронированных машин, один бронетранспортер МТ-ЛБ и два пикапа.

Ранее Минобороны России заявило, что морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота начали наступление на ВСУ и иностранных наемников, находящихся на угледарском направлении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).