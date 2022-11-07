Морпехи Тихоокеанского флота России начали наступать на угледарском направлении

Минобороны заявило о начале наступления морпехов ТОФ России на угледарском направлении

Подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) России начали наступать на Вооруженные силы Украины (ВСУ) и бойцов иностранных наемников, находящихся на угледарском направлении. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

«Подразделения 155-й бригады морской пехоты ТОФ более 10 суток ведут эффективные наступательные действия на угледарском направлении против ВСУ и иностранных наемников», — объяснили в оборонном ведомстве.

В министерстве добавили, что на данный момент морпехи продолжают наступать в закрепленной полосе ответственности. В Минобороны заверили, что наступление на ВСУ и наемников будет продолжаться до полного выполнения боевых задач.

Ранее приморский губернатор Олег Кожемяко рассказал о потерях российской армии в боях под Павловкой. Он отметил, что потери в рядах бойцов есть, однако они значительно преувеличены.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).