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20:02, 10 ноября 2022Россия

Пригожин подал в суд из-за отказа во вводе в эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра»

Компания Пригожина подала в суд из-за отказа разрешить эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Юристы компании «Конкорд», основателем которой является предприниматель Евгений Пригожин, подали в суд из-за отказа выдавать разрешение на ввод в эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра», открытие которого в Санкт-Петербурге анонсировалось ранее. Пояснение приводится пресс-службой «Конкорда» в группе во «ВКонтакте».

Юридическая служба компании заявила, что Госстройнадзор города отказал во вводе в эксплуатацию по причине несоответствия площади здания условиям договора аренды земельного участка. Они указали, что в договоре есть возможность увеличить площадь здания при условии дополнительной оплаты, которая была сделана.

«Конкорд» назвал отказ необоснованным и незаконным, сделанным по идеологическим причинам. По словам пресс-службы, юристы уже подали в суд.

Кроме того, компания сообщила, что, если проект «ЧВК Вагнер Центра» покажет свою успешность и актуальность, там рассмотрят необходимость открытия филиалов. Миссией центра названы «обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной».

Ранее 10 ноября Пригожин сообщил, что Санкт-Петербург начал жесткое противодействие работе «ЧВК Вагнер Центра».

Открытие «ЧВК Вагнер Центра», расположенного в общественно-деловом комплексе «Морская столица» на Дальневосточном проспекте Северной столицы, было намечено на 4 ноября. Проект включает комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, а также площадки для экспериментального производства и различных стартап-пространств.

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Антон Похиляк
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