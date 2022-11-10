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13:51, 10 ноября 2022Россия

Пригожин заявил о жестком противодействии Петербурга «ЧВК Вагнер Центру»

Пригожин сообщил, что Петербург начал жесткое противодействие работе «ЧВК Вагнер Центра»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Санкт-Петербург начал жесткое противодействие работе «ЧВК Вагнер Центра», открытие которого он ранее анонсировал. Об этом он рассказал в комментарии для прессы, опубликованном в его Telegram-канале.

«Разбираемся сейчас, почему. Но вероятнее всего, нужно рассказать анекдот: "Сели звери в карты играть: медведь, лиса, заяц и волк. Медведь и говорит: "Кто будет мухлевать, получит по морде, по наглой рыжей морде"», — сказано в сообщении.

Пригожин заявил, что в российском бизнесе и политической элите до сих пор осталось «огромное количество недобитых агентов [предпринимателя Михаила] Ходорковского, иностранных спецслужб и либералов». «Кроме них существуют явные агенты Запада, люди, которых надо судить за измену родине. И мы их можем легко узнать по наглой рыжей морде с гладко сбритыми недавно усами», — заключил автор поста.

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Бизнесмен добавил, что, по его данным, многие петербургские предприятия спонсируют националистические подразделения Украины.

Открытие «ЧВК Вагнер Центра», расположенного в общественно-деловом комплексе «Морская столица» на Дальневосточном проспекте Северной столицы, было намечено на 4 ноября. Проект включает комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, а также площадки для экспериментального производства и различных стартап-пространств.

Пригожин объяснял, что миссия «ЧВК Вагнер Центра» — обеспечение комфортной среды, в которой будут появляться новые идеи повышения обороноспособности России, в том числе информационной.

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Варвара Кошечкина
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