Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:19, 29 октября 2022Россия

Пригожин объяснил появление «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге

Пригожин объяснил появление «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге повышением обороноспособности

Фото: Serj Sakharovskiy / Unsplash

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал появление в Санкт-Петербурге «ЧВК Вагнер Центр». Это сделано с целью повышения обороноспособности страны, заявил он, отвечая на соответствующий вопрос Telegram-канала Rubej99. Его слова приводятся на странице пресс-службы «Конкорда» в соцсети «ВКонтакте».

По словам бизнесмена, «ЧВК Вагнер Центр» является комплексом зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, а также площадки для экспериментального производства и различных стартап-пространств.

Пригожин отметил, что миссия центра — обеспечение комфортной среды, в которой будут появляться новые идеи повышения обороноспособности России, в том числе информационной.

«В случае, если проект покажет свою успешность и актуальность, будем рассматривать необходимость открытия филиалов», — привела пресс-служба слова Пригожина.

Ранее Пригожин опроверг информацию, что критиковал командующих российской спецоперацией на Украине военных в личном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Минобороны объявило о приостановке участия России в зерновой сделке
МИД Украины прокомментировал приостановку Россией участия в зерновой сделке
В Сомали десять человек погибли при атаке боевиков на министерство
Бивол оценил перспективу проведения боя-реванша с Альваресом
Пригожин объяснил появление «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге
Турция заявила о сожалении в связи с приостановкой участия РФ в зерновой сделке
Раскрыты исторические названия Ярославского вокзала в Москве
Молдавия впервые закупила электроэнергию у румынского оператора
В Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по Энергодару
Стало известно среднее время поиска парковочного места в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.