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13:52, 10 ноября 2022Россия

Минобороны рассказало о сбитых украинских беспилотниках и снарядах HIMARS

Минобороны России сообщило о сбитых силами ПВО украинских беспилотниках и снарядах HIMARS
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 21 реактивный снаряд систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха». Об этом рассказал журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Голиково, Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР), Кирилловка, Егоровка и Новоандреевка Донецкой народной республики (ДНР), Васильевка Запорожской области, а также Веселое и Крынки Херсонской области.

В свою очередь, снаряды РСЗО HIMARS и «Ольха» силам российской ПВО удалось перехватить в районах населенных пунктов Высокое, Томарино, Антоновка, Никольское и Новая Каховска Херсонской области.

Кроме того, возле населенных пунктов Гусельское в ДНР, а также Никольского и Корсунки Херсонской области были сбиты три противорадиолокационные ракеты HARM.

Помимо этого, представитель Министерства обороны рассказал, что истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России за прошедшие сутки уничтожила самолет Су-25 и вертолет Ми-28 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Игорь Дмитров
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