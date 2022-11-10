Минобороны России сообщило об уничтожении силами ВКС самолета и вертолета ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении силами ВКС самолета Су-25 и вертолета Ми-8 ВСУ

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России за прошедшие сутки уничтожила самолет Су-25 и вертолет Ми-28 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины был сбит в районе населенного пункта Маломихайловское Николаевской области.

В свою очередь, украинский вертолет Ми-8 был ликвидирован в воздухе неподалеку от Риздвянки Запорожской области.

Накануне, 9 ноября, Минобороны опубликовало видео ударов работающих двойками штурмовиков Су-25 ВКС России по расположению войск и техники ВСУ. Как сообщили в военном ведомстве, экипажам самолетов удалось с малых высот поразить скрытые позиции противника и бронированные машины.