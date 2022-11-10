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19:00, 10 ноября 2022Россия

Врач рассказал об окончании операции по извлечению гранаты из российского бойца

Врач Ким: после операции по извлечению гранаты из груди участника СВО врачи рассмеялись

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

По окончании сложнейшей операции по извлечению неразорвавшейся гранаты из груди российского бойца, принимающего участие в СВО, врачи рассмеялись. Об этом рассказал подполковник медицинской службы, врач Дмитрий Ким. Его слова приводятся в видео, опубликованном в Telegram-канале RT.

По словам Кима, врачи осознавали опасность предстоящей операции по удалению боеприпаса — он подчеркнул, что подобное во врачебной практике происходит не каждый день.

«Когда [извлеченный] боеприпас оказался в ведре с песком, все выдохнули, улыбнулись, рассмеялись», — отметил он.

При этом, судя по публикуемым кадрам, врачи проводили операцию в бронежилетах.

О том, что российские врачи извлекли из тела участника СВО неразорвавшийся боеприпас, стало известно ранее 10 ноября. Пострадавшим оказался младший сержант Николай Пасенко, у него было проникающее ранение грудной клетки. После операции пациента доставили в Москву, где он проходит курс лечения и реабилитации.

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Валерий Розенберг
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