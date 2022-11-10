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06:06, 10 ноября 2022Россия

Российские врачи извлекли неразорвавшийся боеприпас из груди участника СВО

Минобороны: хирурги ЦВКГ извлекли неразорвавшийся боеприпас из груди российского военного

Фото: «Комсомольская правда» / Russian Look / Global Look Press

Бригада военных хирургов Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) Минобороны РФ имени П. В. Мандрыка провела операцию по извлечению неразорвавшегося боеприпаса из груди российского военнослужащего — участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу Министерства обороны России.

Российские врачи прооперировали младшего сержанта Николая Пасенко на базе районной поликлиники в Белгородской области. У пациента было проникающее ранение грудной клетки. Чудом неразорвавшийся боеприпас пробил ребра, легкие и застрял у позвоночника между аортой и нижней полой веной около сердца.

Как рассказал подполковник медицинской службы Дмитрий Ким, оперировать военного пришлось на месте из-за риска фатального кровотечения. После операции сержанта Пасенко доставили в Москву, где он проходит курс лечения и реабилитации. Военный признался, что был против операции, поскольку не хотел подставлять врачей, так как снаряд мог взорваться в любой момент.

23 октября известный российский военный корреспондент Семен Пегов получил ранение под Донецком и был госпитализирован в травматологический центр Донецка с ранением в ногу. Врачи успешно прооперировали журналиста. Пегов пообещал в скором времени вернуться в строй.

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Марина Совина
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