Российские врачи извлекли неразорвавшийся боеприпас из груди участника СВО

Минобороны: хирурги ЦВКГ извлекли неразорвавшийся боеприпас из груди российского военного

Бригада военных хирургов Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) Минобороны РФ имени П. В. Мандрыка провела операцию по извлечению неразорвавшегося боеприпаса из груди российского военнослужащего — участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу Министерства обороны России.

Российские врачи прооперировали младшего сержанта Николая Пасенко на базе районной поликлиники в Белгородской области. У пациента было проникающее ранение грудной клетки. Чудом неразорвавшийся боеприпас пробил ребра, легкие и застрял у позвоночника между аортой и нижней полой веной около сердца.

Как рассказал подполковник медицинской службы Дмитрий Ким, оперировать военного пришлось на месте из-за риска фатального кровотечения. После операции сержанта Пасенко доставили в Москву, где он проходит курс лечения и реабилитации. Военный признался, что был против операции, поскольку не хотел подставлять врачей, так как снаряд мог взорваться в любой момент.

23 октября известный российский военный корреспондент Семен Пегов получил ранение под Донецком и был госпитализирован в травматологический центр Донецка с ранением в ногу. Врачи успешно прооперировали журналиста. Пегов пообещал в скором времени вернуться в строй.