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16:23, 10 ноября 2022Бывший СССР

Украинским беженцам пришлось вернуться домой из-за проблем с арендой в Британии

Бежавшая в Британию пара вернулась на Украину из-за плохих условий на рынке недвижимости

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские беженцы, уехавшие в Великобританию, были вынуждены вернуться домой из-за высоких цен и плохих условий на рынке недвижимости Соединенного Королевства. Об этом пишет The Independent.

29-летний британец Джо Плэйс и 34-летняя уроженка Украины Ирина Плэйс в феврале 2022 года покинули Киев из-за разгоревшегося на территории страны конфликта. В Британии супруги остановились у знакомых и принялись искать себе жилье в Шеффилде или Ноттингеме. По информации издания, им не удалось арендовать дом из-за предлагаемых «ужасных» жилищных условий, высоких цен и жестких требований к съемщикам.

«Мы удвоили наш бюджет и были готовы заплатить еще больше… у нас был очень строгий список требований, и мы просто продолжали: "Хорошо, пойдем на компромисс в этом, компромисс в этом, компромисс в этом», — рассказали супруги и уточнили, что все, что им предлагали, было ужасно.

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После семи месяцев безуспешных попыток найти жилье пара вернулась на Украину. В сентябре она перебралась в город Ужгород на западе страны.

По словам Джо Плэйса, аренда дома в Британии обошлась бы им в 1500 фунтов стерлингов (около 105 тысяч рублей) в месяц, в то время как на Украине жилье можно снять за 500 фунтов стерлингов (примерно 35 тысяч рублей). При этом, добавил мужчина, британские домовладельцы отклоняли их заявки из-за того, что деньги пары хранились на банковском счете на Украине.

В октябре стало известно, что более 100 тысяч украинских беженцев, остановившихся ранее в гостях у британских семей, рискуют оказаться бездомными. По информации The Guardian, мигранты подселились к британцам по программе «Дома для Украины» сроком на шесть месяцев, однако у многих из них он уже подходит к концу. Согласно плану правительства королевства, беженцы должны были либо снимать собственное жилье, либо подселиться к хозяевам. На сегодняшний день местные власти заявляют, что прикладывают все усилия для поиска британцев, которые согласятся приютить у себя мигрантов, поскольку в противном случае, люди могут остаться без крыши над головой, пишет The Guardian.

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Варвара Кошечкина
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