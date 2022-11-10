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01:00, 10 ноября 2022Ценности

Певица Pussycat Dolls вышла в свет в прозрачном платье с глубоким декольте

Бывшая вокалистка The Pussycat Dolls Эшли Робертс посетила премию в прозрачном платье

Фото: Kate Green / Getty Images

Бывшая вокалистка популярной группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Daily Mail.

41-летняя певица посетила премию Glamour Women Of The Year Awards, которая состоялась в Лондоне, в мини-платье, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело. Вдобавок наряд был украшен блестящими кристаллами и оформлен глубоким V-образным декольте. Знаменитость вышла в свет в босоножках на высоком каблуке.

Фото: Ricky Vigil M / GC Images / Getty Images

На размещенных кадрах видно, что стилисты сделали Робертс укладку с эффектом мокрых волос, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. При этом в руках экс-вокалистка держала небольшой клатч, отказавшись от аксессуаров.

В феврале Эшли Робертс также пришла на премию BRIT Awards в черном облегающем платье длины макси, которое оформлено вырезами под грудью и на бедрах, а также разрезом, оголяющим ногу. При этом видно, что на Робертс отсутствует нижнее белье.

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Майя Пономаренко
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