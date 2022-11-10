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11:58, 10 ноября 2022Бывший СССР

СБУ обвинила еще пятерых чиновников Херсонщины и ЛНР в коллаборационизме

СБУ предъявила обвинения в коллаборационизме пятерым чиновникам Херсонской области и ЛНР
СюжетРеферендум в ЛНР:

Фото: krainian Presidential Press Service / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения в коллаборационизме еще пятерым чиновникам Херсонской области и Луганской народной республики (ЛНР), передает ТАСС.

Как сообщили в украинском ведомстве, «в ходе следственно-оперативных действий задокументирована преступная деятельность еще пяти» жителей Херсонской области и ЛНР, принимавших участие в организации референдумов, выдаче гражданства России и во внедрении российской образовательной программы.

Имена этих лиц СБУ не сообщила, но отметила, что им предъявлены обвинения по статьям уголовного кодекса страны «Коллаборационная деятельность», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях» и «Нарушение законов и обычаев войны».

Ранее СБУ предъявила обвинения экс-главе Минздрава Донецкой народной республики (ДНР) Александру Оприщенко, который, по версии следствия, участвовал в «захвате» 20 больниц.

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Василий Мека
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