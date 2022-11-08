СБУ предъявила обвинения экс-главе Минздрава ДНР из-за участия в «захвате» 20 больниц

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения экс-главе Минздрава Донецкой народной республики (ДНР) Александру Оприщенко, который, по версии следствия, участвовал в «захвате» 20 больниц. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«СБУ сообщила о подозрении (предъявили обвинения — прим. «Ленты.ру») главе Минздрава ДНР, который способствовал захвату более 20 больниц (...). Он организовал принудительный перевод на баланс подконтрольного РФ Минздраву более 20 захваченных медучреждений в Мариуполе, Волновахе и Мангуше», — говорится в заявлении.

Кроме того, обвинения были предъявлены заведующей отделом кадров, а также главе юридического отдела министерства республики. Им инкриминировали первую часть статьи 258-3 уголовного кодекса Украины «Участие в террористической группе или террористической организации».

Ранее СБУ обвинила митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой области в разжигании религиозной розни, а также оскорблении чувств граждан в связи с их убеждениями.