СБУ обвинила украинского священника в разжигании религиозной розни

СБУ обвинила митрополита УПЦ в Винницкой области Украины в разжигании религиозной розни

Служба безопасности Украины предъявила обвинения митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой области в разжигании религиозной розни, передает РИА Новости.

«Согласно результатам независимой экспертизы, проведение которой инициировала СБУ, митрополит осуществлял умышленные действия, направленные на разжигание религиозной розни и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями», — сообщили в ведомстве.