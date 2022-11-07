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13:38, 7 ноября 2022Бывший СССР

СБУ обвинила украинского священника в разжигании религиозной розни

СБУ обвинила митрополита УПЦ в Винницкой области Украины в разжигании религиозной розни

Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины предъявила обвинения митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой области в разжигании религиозной розни, передает РИА Новости.

«Согласно результатам независимой экспертизы, проведение которой инициировала СБУ, митрополит осуществлял умышленные действия, направленные на разжигание религиозной розни и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями», — сообщили в ведомстве.

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