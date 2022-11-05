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16:02, 5 ноября 2022Бывший СССР

В партии Порошенко захотели судить работающих в России педагогов

Депутат Рады Геращенко: коллаборанты не имеют права учить детей

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сопредседатель фракции партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко уведомила, что депутаты собираются обратиться в службу безопасности Украины (СБУ) с целью привлечь к ответственности педагогов, решивших заниматься преподаванием «на территориях, подконтрольных России». Об имеющихся планах она сообщила в своем Telegram-канале.

Комментируя данную инициативу, депутат Верховной Рады подчеркнула, что «коллаборанты не имеют права учить детей».

«Учителя и родители ждут коммуникации с министром и профильным министерством, и мы будем задавать этот вопрос в ВР [Верховную Раду]», — написала она, подчеркнув необходимость изменений в закон о коллаборационизме и ограничить сотрудничавшим с Россией учителям преподавание в украинских школах.

Парламентарий пообещала, что ее фракция не оставит без внимания данный вопрос и заручится поддержкой гражданского общества.

Ранее сообщалось, что Украина завела 12 уголовных дел против учителей Харьковской области, которые работали в регионе, когда тот был под контролем России.

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Варвара Кошечкина
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