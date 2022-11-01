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10:40, 1 ноября 2022Бывший СССР

В Харьковской области завели уголовные дела против учителей

Украина завела уголовные дела против харьковских учителей, работавших под контролем России

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украина завела 12 уголовных дел против учителей Харьковской области, которые работали в регионе, когда тот был под контролем России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергея Болвинова.

«В Бабенково местная жительница согласилась стать директором школы, внедряла российские стандарты, а также отправила двух украинских учителей в Курск для получения методик, по которым они планировали обучать детей», — рассказал Болвинов. Он также отметил, что некоторые из учителей покинули регион.

Утром 31 октября, после сообщения об атаке на объект инфраструктуры, поезда метро в Харькове остановили по техническим причинам. 1 ноября движение составов вновь приостановили.

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