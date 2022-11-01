В Харькове приостановили движение поездов метро
Харьковский метрополитен заявил о приостановке движения поездов после сообщений об ударе
В Харькове снова приостановили движение поездов в метро. Об этом в Telegram сообщил Харьковский метрополитен.
Утром 31 октября, после сообщения об атаке на объект инфраструктуры, поезда метро остановили по техническим причинам. Однако к вечеру движение восстановили.
Накануне мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. По его словам, были зафиксированы два прилета, в результате которых был поврежден объект критической инфраструктуры.