В Харькове приостановили движение поездов метро

Харьковский метрополитен заявил о приостановке движения поездов после сообщений об ударе

В Харькове снова приостановили движение поездов в метро. Об этом в Telegram сообщил Харьковский метрополитен.

Утром 31 октября, после сообщения об атаке на объект инфраструктуры, поезда метро остановили по техническим причинам. Однако к вечеру движение восстановили.

Накануне мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. По его словам, были зафиксированы два прилета, в результате которых был поврежден объект критической инфраструктуры.

