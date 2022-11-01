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10:10, 1 ноября 2022Бывший СССР

В Харькове приостановили движение поездов метро

Харьковский метрополитен заявил о приостановке движения поездов после сообщений об ударе

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

В Харькове снова приостановили движение поездов в метро. Об этом в Telegram сообщил Харьковский метрополитен.

Утром 31 октября, после сообщения об атаке на объект инфраструктуры, поезда метро остановили по техническим причинам. Однако к вечеру движение восстановили.

Накануне мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. По его словам, были зафиксированы два прилета, в результате которых был поврежден объект критической инфраструктуры.

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Алевтина Запольская
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