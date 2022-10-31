В Харькове остановили работу метро

В Харькове приостановили работу метро на фоне ранее объявленной воздушной тревоги

Метро Харькова приостановило работу. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщается в Telegram-канале городского метрополитена.

Остановка работы метро произошла на фоне ранее объявленной на Украине воздушной тревоги. При этом в подземке уточнили, что остановка движения по линиям метрополитена вызвана техническими причинами.

31 октября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. По словам градоначальника, в городе были зафиксированы два прилета. В результате был поврежден объект критической инфраструктуры.

Ранее также стало известно о взрывах в нескольких регионах Украины. Они прозвучали, в частности, в Полтавской, Кировоградской, Криворожской и Винницкой областях. Между тем воздушную тревогу объявили в большинстве регионов страны, включая Киев.