Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:10, 10 ноября 2022Моя страна

В Кабардино-Балкарии высадили пять тысяч деревьев

В Нальчике высадили пять тысяч деревьев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес»

Фото: Shutterstock

В Кабардино-Балкарии высадили пять тысяч молодых саженцев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Согласно материалу, жители посадили в Парке Победы, расположенном в Нальчике, различные деревья, среди которых ясени, клены и липы, а также сосны, туи и березы. Помимо горожан, в мероприятиях приняли участие представители различных министерств, сотрудники Кадастровой палаты Кабардино-Балкарии, студенты и школьники.

Кроме столицы республики, деревья высаживали на 12 других площадках региона. Известно, что посадочный материал подготовил республиканский лесопитомник.

В сентябре туристическая экотропа появилась в Тамбовской области. Экотропа ведет к Святовскому озеру. Как рассказали в пресс-службе администрации региона, на ней обустроят спортивные площадки и пункты проката спортивного инвентаря. Также на месте будущей экотропы высадили деревья (ель и катальп), а сотрудники лесного хозяйства вместе с волонтерами собрали более 40 мешков мусора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В МВД рассказали детали вооруженного ограбления в аэропорту Домодедово
Госдума увеличила налоги для газовых и нефтяных компаний
В Москве школьница упала с восьмого этажа и выжила
Анна Семенович назвала любимый город
Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенген
Полковник назвал возможный срок переброски российских войск из Херсона
Техногигант Amazon потерял 1 триллион долларов
Минюст потребовал объяснений в связи с выступлением «Би-2» на Суперкубке
Европарламент упростил перемещение между Европой, Украиной и Молдавией
В российском городе первоклассник впал в кому из-за ошибки врачей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.