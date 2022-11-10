В Кабардино-Балкарии высадили пять тысяч деревьев

В Нальчике высадили пять тысяч деревьев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес»

В Кабардино-Балкарии высадили пять тысяч молодых саженцев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Согласно материалу, жители посадили в Парке Победы, расположенном в Нальчике, различные деревья, среди которых ясени, клены и липы, а также сосны, туи и березы. Помимо горожан, в мероприятиях приняли участие представители различных министерств, сотрудники Кадастровой палаты Кабардино-Балкарии, студенты и школьники.

Кроме столицы республики, деревья высаживали на 12 других площадках региона. Известно, что посадочный материал подготовил республиканский лесопитомник.

В сентябре туристическая экотропа появилась в Тамбовской области. Экотропа ведет к Святовскому озеру. Как рассказали в пресс-службе администрации региона, на ней обустроят спортивные площадки и пункты проката спортивного инвентаря. Также на месте будущей экотропы высадили деревья (ель и катальп), а сотрудники лесного хозяйства вместе с волонтерами собрали более 40 мешков мусора.