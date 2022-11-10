Россиянам рассказали о способах сохранить зарплату

Аналитик Осадчий рекомендовал сократить расходы, чтобы не жить «от зарплаты до зарплаты»

Чтобы научиться укладываться в бюджет, необходимо освоить финансовую грамотность. О способах сохранить средства, чтобы не жить «от зарплаты до зарплаты» рассказал начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, прежде всего, необходимо пересмотреть расходы. Осадчий советует совершать покупки на распродажах, перейти на мобильных операторов с выгодным предложением, а также сократить электропотребление.

Также эксперт отметил, что для оплаты покупок можно использовать банковские карты с выгодными условиями по кешбэку. Помимо этого он рекомендовал отказаться от курения и алкоголя, повысить финансовую грамотность, избегать микрозаймы и вести бюджет с помощью мобильного приложения.

Осадчий подчеркнул, что всегда следует повышать доходы. К примеру, при наличии дорогой квартиры, ее можно сдавать или продать, переехав в район подешевле. Кроме того, можно найти вариант дополнительной работы или продать ненужные вещи.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что по итогам текущего года зарплаты россиян вырастут в абсолютном значении, но инфляцию их рост сможет превысить только в будущем году. Котяков отметил, что важным аспектом повышения доходов граждан является увеличение минимального размера оплаты труда.