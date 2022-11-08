Россиянам пообещали рост зарплат выше инфляции в будущем году

Глава Минтруда Котяков пообещал рост зарплат выше инфляции в 2023 году

По итогам текущего года зарплаты россиян вырастут в абсолютном значении, но инфляцию их рост сможет превысить только в будущем году. Об этом на совещании у президента России Владимира Путина заявил глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.

«Исходя из социально-экономического прогноза мы планируем, что в 2023 году рост зарплат превысит планируемую инфляцию», — пообещал министр.

Таким образом он отреагировал на требование Путина, заявившего, что зарплаты должны расти быстрее, чем цены. Котяков отметил, что важным аспектом повышения доходов граждан является увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ).

В свою очередь глава государства выразил уверенность, что инфляция в России уже в начале следующего года должна упасть до 5 процентов или ниже. В текущем году, по оценкам Центробанка, рост цен составит 12-13 процентов.