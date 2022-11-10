Президент Путин поручил привести снабжение армии в соответствие с реальными потребностями

Президент России Владимир Путин поручил до 14 ноября привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с реальными потребностями. Соответствующий перечень поручений, который глава государства утвердил по итогам совещания с членами Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил 2 ноября 2022 года, опубликован на сайте Кремля.

При этом, реальные потребности армии определены документом как «возникающие в ходе проведения специальной военной операции, с учетом интенсивности использования и износа материальных средств».

Ответственными за исполнение поручения назначены председатель правительства Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что по итогам состоявшегося 2 ноября совещания президент потребовал, чтобы вооружение для нужд российской армии совершенствовалось непрерывно и оставаться при этом эффективным. Для этого, уточнил глава государства, важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков. Кроме того, для каждого элемента экипировки ВС должно учитываться мнение тех, кто ее использует, добавил он.