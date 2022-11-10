Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:13, 10 ноября 2022Экономика

Крупнейшая сделка на криптовалютном рынке сорвалась

Крупнейшая криптобиржа Binance отказалась покупать попросившего о помощи конкурента FTX

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Лидирующая площадка по торговле криптовалютами Binance передумала покупать третью в мире криптобиржу FTX. Об этом Binance сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Крупнейшая сделка на рынке сорвалась через день после того, как FTX попросил конкурента о помощи. Потенциальный покупатель должен был поддержать клиентов биржи и обеспечить компанию ликвидностью, однако отказался от планов после проведения комплексной корпоративной проверки. Если бы сделка между криптогигантами состоялась, то Binance могла бы получить контроль более чем над 80 процентами мирового крипторынка, указывали ранее аналитики.

Материалы по теме:
Афера Трейдера Иссы. Как россияне поверили советам блогера в Telegram и потеряли миллионы долларов на криптовалюте
Афера Трейдера Иссы.Как россияне поверили советам блогера в Telegram и потеряли миллионы долларов на криптовалюте
13 сентября 2022
Стресс на работе убивает людей и бьет по экономике. Почему выгорание грозит стать самой страшной эпидемией XXI века?
Стресс на работе убивает людей и бьет по экономике.Почему выгорание грозит стать самой страшной эпидемией XXI века?
8 ноября 2022

Проблемы FTX начались в начале ноября, когда вышло расследование портала CoinDesk, заявившего о неплатежеспособности биржи. За этим последовала незамедлительная реакция инвесторов, опасающихся потери своих средств — держатели токенов начали массово выводить деньги с биржи. Усугубило ситуацию объявление FTX о планах продать оставшиеся токены FTT на сумму более 500 миллионов долларов, после чего стало известно, что регулирующие органы США уже расследуют, не злоупотребляла ли криптобиржа средствами своих клиентов в условиях кризиса ликвидности. Официальных обвинений пока выдвинуто не было.

На фоне новостей 9 ноября стоимость FTT обвалилась более чем на 70 процентов, свидетельствуют данные криптобиржи CoinGecko. На момент написания материала токен торговался по цене 2,66 доллара, за день стоимость снизилась на 43,2 процента. Упал до минимумов и курс самой популярной криптовалюты биткоина — в ходе торгов 9 ноября его цена рухнула ниже 17 тысяч долларов за монету впервые за два года. По состоянию на создание материала биткоин подешевел до 16,7 тысячи долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Неизвестные открыли стрельбу по машине и похитили деньги в аэропорту Домодедово
В Индии не захотели снижать зависимость от российской нефти
Тренер оценил вероятность боя Бивола с Усиком
На Молодежном форуме в Бердянске предотвращен крупный теракт
Российский солдат рассказал о своем опыте противостояния дрону ВСУ с гранатой
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Выбросившую годовалую дочь из окна россиянку обвинили в убийстве
Нападение россиянина на сотрудниц полиции в отделении попало на видео
Испуганного ребенка без взрослых обнаружили на остановке в Москве
В возрасте 48 лет умер актер сериала «Глухарь» Андрей Стоянов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.